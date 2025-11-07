В следующем году 70% закупок БпЛА планируется проводить через DOT Chain Defence

В 2026 году планируется производить до 70% закупок беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) через маркетплейс оружия DOT Chain Defence. Эта инициатива является значительным инструментом для децентрализации закупок, качественного обеспечения ВСУ и устранения коррупционных рисков в условиях стремительного роста украинского производства вооружений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Как отметил первый замминистра Иван Гаврилюк, ведомство продолжает реформы с целью качественного обеспечения ВСУ и проводит децентрализацию закупок.

Это стратегическое изменение является ключевым инструментом для устранения коррупционных рисков, которые могут возникать в условиях роста производства и расширения номенклатуры вооружений.

В настоящее время в Украине действуют более 500 производителей беспилотных систем, что подчеркивает критическую важность эффективного и прозрачного закупочного механизма.

Благодаря платформе DOT Chain Defence, военные части получают возможность закупать необходимые образцы БпЛА непосредственно у производителя. Это не только предотвращает вмешательство посреднических структур, но и значительно ускоряет процесс: среднее время выполнения заказа сокращается до двух недель.

Генерал-лейтенант Гаврилюк добавил, что закупочные операции через DOT Chain Defence позволяют предотвратить вмешательство посреднических структур. Ожидается, что эта платформа станет эффективным инструментом во избежание коррупционных рисков при проведении закупок.

Напомним, в октябре Кабмин принял решение, значительно упрощающее и ускоряющее процесс закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и их составляющих для нужд фронта.