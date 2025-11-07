Наступного року 70% закупівель БпЛА планується проводити через DOT Chain Defence

У 2026 році планується проводити до 70% закупівель безпілотних літальних апаратів (БпЛА) через маркетплейс зброї DOT Chain Defence. Ця ініціатива є вагомим інструментом для децентралізації закупівель, якісного забезпечення ЗСУ та усунення корупційних ризиків в умовах стрімкого зростання українського виробництва озброєнь.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як зазначив перший заступник міністра Іван Гаврилюк, відомство продовжує реформи з метою якісного забезпечення ЗСУ та проводить децентралізацію закупівель.

Ця стратегічна зміна є ключовим інструментом для усунення корупційних ризиків, які можуть виникати в умовах зростання виробництва та розширення номенклатури озброєнь.

Наразі в Україні діє понад 500 виробників безпілотних систем, що підкреслює критичну важливість ефективного та прозорого закупівельного механізму.

Завдяки платформі DOT Chain Defence військові частини отримують можливість закуповувати необхідні зразки БпЛА безпосередньо у виробника. Це не лише запобігає втручанню посередницьких структур, але й значно прискорює процес: середній час виконання замовлення скорочується до двох тижнів.

Генерал-лейтенант Гаврилюк додав, що закупівельні операції через DOT Chain Defence дозволяють запобігти втручанню посередницьких структур. Очікується, що ця платформа стане ефективним інструментом для уникнення корупційних ризиків при проведенні закупівель.

Нагадаємо, у жовтні Кабмін ухвалив рішення, яке значно спрощує та прискорює процес закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їхніх складових для потреб фронту.