Більше РЕБ для ЗСУ: військові самостійно обиратимуть засоби через маркетплейс DOT-Chain Defence

Відтепер військові замовлятимуть засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

180 бригад Збройних Сил України та Національна гвардія України тепер отримають гарантовані бюджети для самостійного вибору та замовлення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Актуальність цих засобів підтверджує статистика замовлень: лише за перший день після додавання РЕБ в DOT-Chain Defence військові замовили техніки майже на 6 млн грн", - йдеться в повідомленні відомства.

Раніше Агенція оборонних закупівель (АОЗ) уклала контракти з виробниками на постачання окопних РЕБ в межах програми "Армія Дронів Бонус", яка передбачає мотиваційні бюджети військовим за ураження ворога.

Про DOT-Chain Defence

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence розроблений Державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням.

Система об’єднує в одному захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель.

Завдяки цьому саме підрозділи обирають необхідні їм засоби, а АОЗ бере на себе всю організаційну частину – від укладання контрактів до проведення оплати. Таким чином, щоб отримати потрібний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

За перший місяць після запуску системи DOT-Chain Defence на передову було відправлено 5,6 тисячі дронів загальною вартістю 216 мільйонів гривень.

Нагадаємо, АОЗ та ДОТ презентували військовим функціонал ІТ-системи DOT-Chain Defence – це цифрова платформа, яка дозволить військовим самостійно обирати зброю, що закуповується за кошти АОЗ.