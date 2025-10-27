Міноборони закуповуватиме роботизовані комплекси на фронт через DOT-Chain Defence

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України уклала контракти з виробниками наземних роботизованих комплексів (НРК) для забезпечення Сил оборони в межах програми "Армія дронів Бонус".

Тепер військові зможуть самостійно обирати необхідну техніку, обмінюючи бойові бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, у Brave1 Market. Забезпечення здійснюється через платформу DOT-Chain Defence, що дозволяє оперативно доставляти обрану техніку.

З серпня, з моменту запуску нової моделі програми, до війська було поставлено 71 000 одиниць дронів та засобів РЕБ на загальну суму 2,8 млрд грн.

Програма базується на інтеграції ІТ-систем DELTA, DOT-Chain Defence і Brave1 Market. Військові отримують бали за ураження ворога та обмінюють їх на дрони та техніку, необхідну для виконання бойових завдань, авторизуючись у DELTA.

Додамо, Міноборони України отримає додатково понад 2 млрд грн на посилення фінансування проєкту "Армія дронів Бонус". Це рішення було ухвалене 22 вересня під час засідання Кабміну.