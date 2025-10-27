- Категория
Минобороны будет закупать роботизированные комплексы на фронт через DOT-Chain Defence
"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило контракты с производителями наземных роботизированных комплексов (НРК) для обеспечения сил обороны в рамках программы "Армия дронов Бонус".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.
Теперь военные смогут самостоятельно выбирать необходимую технику, обменивая боевые баллы, начисленные за уничтожение и поражение вражеских целей в Brave1 Market. Снабжение осуществляется через платформу DOT-Chain Defence, позволяющую оперативно доставлять выбранную технику.
С августа, с момента запуска новой модели программы, в армию было поставлено 71 000 единиц дронов и средств РЭБ на общую сумму 2,8 млрд грн.
Программа основана на интеграции ИТ-систем DELTA, DOT-Chain Defence и Brave1 Market. Военные получают баллы за поражение врага и обменивают их на дроны и технику, необходимую для выполнения боевых задач, авторизуясь в DELTA.
Минобороны Украины получит дополнительно более 2 млрд грн на усиление финансирования проекта "Армия дронов Бонус". Это решение было принято 22 сентября на заседании Кабмина.