Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,00

+0,10

EUR

48,77

+0,22

Наличный курс:

USD

42,22

42,15

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минобороны будет закупать роботизированные комплексы на фронт через DOT-Chain Defence

Минобороны
Обеспечение осуществляется через платформу DOT-Chain Defence / Минобороны

"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины заключило контракты с производителями наземных роботизированных комплексов (НРК) для обеспечения сил обороны в рамках программы "Армия дронов Бонус".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Теперь военные смогут самостоятельно выбирать необходимую технику, обменивая боевые баллы, начисленные за уничтожение и поражение вражеских целей в Brave1 Market. Снабжение осуществляется через платформу DOT-Chain Defence, позволяющую оперативно доставлять выбранную технику.

С августа, с момента запуска новой модели программы, в армию было поставлено 71 000 единиц дронов и средств РЭБ на общую сумму 2,8 млрд грн.

Программа основана на интеграции ИТ-систем DELTA, DOT-Chain Defence и Brave1 Market. Военные получают баллы за поражение врага и обменивают их на дроны и технику, необходимую для выполнения боевых задач, авторизуясь в DELTA.

Минобороны Украины получит дополнительно более 2 млрд грн на усиление финансирования проекта "Армия дронов Бонус". Это решение было принято 22 сентября на заседании Кабмина.

Автор:
Татьяна Гойденко