Еще более 2 млрд гривен: проект "Армия дронов Бонус" получил дополнительное финансирование

БПЛА, военные ВСУ
Проект "Армия дронов Бонус" получил дополнительное финансирование. / Сухопутные войска ВСУ

Министерство обороны Украины получит дополнительно более 2 млрд грн на усиление финансирования проекта "Армия дронов Бонус". Это решение было принято 22 сентября на заседании Кабмина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Оно предусматривает перенаправление остатков средств Министерства по стратегическим отраслям промышленности (Минстратегпрома) на поддержку указанного проекта.

Инициатива позволяет военным подразделениям накапливать баллы за поражение враждебных целей. Накопленные баллы можно обменять на БПЛА и средства РЭБ, производимые в Украине. Заказ осуществляется на платформе Brave1 Market, а получение – через цифровую систему DOT-Chain Defence.

"Расширяем поддержку военных, продолжаем цифровизацию и устраняем бюрократические преграды, чтобы наши защитники получали необходимо максимально быстро и удобно", - отметили в Минобороне.

Напомним, в рамках программы Армия Дронов Бонус украинские военные теперь могут получать не только FPV-дроны и бомберы, но и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Снабжение происходит через систему Минобороны DOT-Chain Defence — напрямую от производителя на передовую.

Автор:
Татьяна Ковальчук