Военные на фронте смогут получить средства РЭБ через программу Минобороны

В рамках программы “Армия Дронов Бонус” украинские военные теперь могут получать не только FPV-дроны и бомберы, но и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Снабжение происходит через систему Минобороны DOT-Chain Defence — напрямую от производителя на передовую.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Снабжение РЕБ от производителя на фронт

Ранее в рамках программы "Армия дронов Бонус" военные могли получать FPV-дроны и бомберы. Теперь перечень расширен – добавлены средства радиоэлектронной борьбы для защиты воинов на передовой.

"Агентство оборонных закупок" Минобороны уже заключило первые контракты с украинскими производителями, и часть этого оборудования уже передана Вооруженным силам.

Включение средств РЭБ в программу означает не только расширение доступной техники, но и новый уровень гибкости для военных. Теперь подразделения могут самостоятельно определять свои потребности, авторизоваться в DELTA и заказывать необходимое оборудование через Brave1 Market, говорится в пресс-службе.

Снабжение происходит напрямую через цифровую систему DOT-Chain Defence, что значительно сокращает время от заявки до получения на фронте и повышает эффективность использования государственных средств.

Отмечается, что в рамках программы уже поставлена техника на 500 млн грн. Общая сумма заказов составляет 2 млрд грн.

Напомним, агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины приступило к первым закупкам FPV-дронов в рамках рамочных соглашений. Общая ожидаемая стоимость двух тендеров на платформе Prozorro превышает 3,3 млрд грн.