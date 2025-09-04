Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,01

EUR

48,20

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,35

48,18

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Військові на фронті зможуть отримати засоби РЕБ через програму Міноборони

військові
Міноборони почало постачати засоби РЕБ напряму військовим / Генеральний штаб ЗСУ

У межах програми “Армія Дронів Бонус” українські військові тепер можуть отримувати не лише FPV-дрони та бомбери, а й засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Постачання відбувається через систему Міноборони DOT-Chain Defence — напряму від виробника на передову.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Постачання РЕБ від виробника на фронт

Раніше в межах програми "Армія Дронів Бонус" військові могли отримувати FPV-дрони та бомбери. Тепер перелік розширено — додано засоби радіоелектронної боротьби для захисту воїнів на передовій.

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони вже уклала перші контракти з українськими виробниками, і частина цього обладнання вже передана Збройним силам.

Включення засобів РЕБ до програми означає не лише розширення доступної техніки, а й новий рівень гнучкості для військових. Тепер підрозділи можуть самостійно визначати свої потреби, авторизуватися в DELTA та замовляти необхідне обладнання через Brave1 Market, йдеться в пресслужбі.

Постачання відбувається напряму через цифрову систему DOT-Chain Defence, що значно скорочує час від заявки до отримання на фронті й підвищує ефективність використання державних коштів.

Зазначається, що у межах програми вже поставлено техніки на 500 млн грн. Загальна сума замовлень складає 2 млрд грн.

Нагадаємо, агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів на платформі Prozorro перевищує 3,3 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько