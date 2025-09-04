Військові на фронті зможуть отримати засоби РЕБ через програму Міноборони

У межах програми “Армія Дронів Бонус” українські військові тепер можуть отримувати не лише FPV-дрони та бомбери, а й засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Постачання відбувається через систему Міноборони DOT-Chain Defence — напряму від виробника на передову.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони.

Постачання РЕБ від виробника на фронт

Раніше в межах програми "Армія Дронів Бонус" військові могли отримувати FPV-дрони та бомбери. Тепер перелік розширено — додано засоби радіоелектронної боротьби для захисту воїнів на передовій.

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони вже уклала перші контракти з українськими виробниками, і частина цього обладнання вже передана Збройним силам.

Включення засобів РЕБ до програми означає не лише розширення доступної техніки, а й новий рівень гнучкості для військових. Тепер підрозділи можуть самостійно визначати свої потреби, авторизуватися в DELTA та замовляти необхідне обладнання через Brave1 Market, йдеться в пресслужбі.

Постачання відбувається напряму через цифрову систему DOT-Chain Defence, що значно скорочує час від заявки до отримання на фронті й підвищує ефективність використання державних коштів.

Зазначається, що у межах програми вже поставлено техніки на 500 млн грн. Загальна сума замовлень складає 2 млрд грн.

Нагадаємо, агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України розпочала перші закупівлі FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана вартість двох тендерів на платформі Prozorro перевищує 3,3 млрд грн.