США вводять 25% мита на автомобілі з ЄС попри торгову угоду

Президент США Дональд Трамп заявив про підвищення мит на автомобілі з Європейського Союзу до 25%, попри чинну торговельну угоду, яка передбачала ставку на рівні 15%. Нові тарифи можуть набути чинності вже наступного тижня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Трампа у своїй мережі Truth Social.

"Виходячи з того факту, що Європейський Союз не дотримується нашої повністю узгодженої торговельної угоди, наступного тижня я підвищу тарифи, що стягуються з Європейського Союзу на автомобілі та вантажівки, що імпортуються до Сполучених Штатів. Тариф буде збільшено до 25%", - написав Трамп.

За словами Трампа, рішення пов’язане з тим, що ЄС нібито не дотримується умов домовленостей. Під підвищення підпадають як легкові, так і вантажні автомобілі, що імпортуються до США.

Йдеться про рамкову торгову угоду між США та ЄС, укладену 27 липня 2025 року у Шотландії, яка зафіксувала базовий рівень мит на європейський імпорт у США на рівні 15%. Поточна заява фактично означає перегляд цих умов в односторонньому порядку.

Раніше Європейський парламент уже передбачив механізм реагування на можливе підвищення тарифів з боку США.

Зокрема:

можливість призупинення торговельних преференцій

застосування "запобіжника" у разі перевищення погодженого рівня мит у 15%

відкладення дії нових умов угоди у разі невиконання зобов’язань США

Крім того, процес ратифікації угоди в Європарламенті вже двічі відкладався на тлі торговельних суперечок і політичних заяв з боку США.

Підвищення мит до 25% може суттєво вплинути на європейський автопром, зменшити експорт до США та спровокувати відповідні обмеження з боку ЄС, що посилює ризик нової торговельної ескалації.

США фактично переглядають умови торговельної угоди з ЄС, що підвищує напруження у трансатлантичній торгівлі та створює ризики для автомобільного ринку і експорту Європи.

Станом на середину березня 2026 року торговельна політика президента Дональда Трампа призвела до додаткових витрат автовиробників у розмірі 35,4 мільярда доларів. Ця сума накопичилася з 2025 року внаслідок запровадження нових митних тарифів.