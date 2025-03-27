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Трамп вводить 25% мита на імпортні автомобілі: реакція ЄС
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що з 2 квітня почнуть діяти 25% мита на всі автомобілі, які ввозитимуть у США
Про це пише NBC.
Трамп наголосив, що його адміністрація вживає агресивні торговельні заходи, щоб підтримати вітчизняних виробників.
"Ми запроваджуємо 25% мита на всі автомобілі, які не вироблені у Сполучених Штатах. Якщо вони виготовлені в США — мит не буде. Ми починаємо з базових 2,5%, які діяли раніше, і піднімаємо їх до 25%. Як ви знаєте і бачите, хоча це не висвітлюється настільки точно, як мало б, це величезна подія — бізнес повертається до США, щоб уникнути цих мит",— зауважив очільник Білого дому.
Він додав, що це рішення буде чинним до кінця його каденції.
На думку Трампа, США у підсумку зможуть отримати до 100 мільярдів доларів від тарифних надходжень.
У Білому домі уточнили, що тарифи діятимуть також на іноземні автозапчастини, навіть якщо автомобілі, в які вони йдуть, будуть зібрані в США.
Після цього оголошення акції провідних американських автовиробників різко впали: General Motors — на 6%, Toyota Motors— на 2,2%, Ford — на 4%, BMW — на 4,1%, а Tesla на — 1,2%.
Зауважимо, найбільшим імпортером автомобілів до США є Мексика ,слідом за нею йдуть Японія, Південна Корея, Європейський Союз і Канада.
Реакція ЄС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення США.
"Я глибоко шкодую про рішення США запровадити тарифи на експорт автомобілів з ЄС. Тарифи є податками - погано для бізнесу, ще гірше для споживачів, як в США, так і в ЄС", - написала вона у соцмережі X.
За її словами, ЄС продовжуватиме шукати рішення шляхом переговорів, захищаючи свої економічні інтереси
Зауважимо, Канада заморозила всі виплати знижок для американського автовиробника Tesla і заборонила брати участь у майбутніх програмах знижок на електромобілі.
Нагадаємо, продажі електромобілів Tesla в Європі в лютому впали в порівнянні з німецькими брендами Volkswagen та BMW. Автівки китайських виробників також збільшили продажі. Особливо високі результати на тих же ринках показали BYD та BEV Polestar.