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Трамп вводит 25% пошлины на импортные автомобили: реакция ЕС
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля начнут действовать 25% пошлины на все автомобили, которые будут ввозиться в США
Об этом пишет NBC.
Трамп подчеркнул, что его администрация принимает агрессивные торговые меры, чтобы поддержать отечественных производителей.
«Мы вводим 25% пошлины на все автомобили, которые не произведены в Соединенных Штатах. Если они изготовлены в США — пошлин не будет. му.
Он добавил, что это решение будет действовать до конца его каденции.
По мнению Трампа, США в итоге смогут выручить до 100 миллиардов долларов от тарифных поступлений.
В Белом доме уточнили, что тарифы будут действовать также на иностранные автозапчасти, даже если идущие автомобили будут собраны в США.
После этого объявления акции ведущих американских автопроизводителей резко упали: General Motors – на 6%, Toyota Motors – на 2,2%, Ford – на 4%, BMW – на 4,1%, а Tesla – на 1,2%.
Заметим, крупнейшим импортером автомобилей в США является Мексика, за ней следуют Япония, Южная Корея, Европейский Союз и Канада.
Реакция ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отреагировала по решению США.
"Я глубоко сожалею о решении США ввести тарифы на экспорт автомобилей из ЕС. Тарифы являются налогами – плохо для бизнеса, еще хуже для потребителей, как в США, так и в ЕС", – написала она в соцсети X.
По ее словам, ЕС будет продолжать искать решения путем переговоров, защищая свои экономические интересы.
Канада заморозила все выплаты скидок для американского автопроизводителя Tesla и запретила участвовать в будущих программах скидок на электромобили.
Напомним, продажи электромобилей Tesla в Европе в феврале упали по сравнению с немецкими брендами Volkswagen и BMW. Автомобили китайских производителей также увеличили продажи. Особо высокие результаты на тех же рынках показали BYD и BEV Polestar.