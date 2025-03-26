Из-за пошлин Дональда Трампа Канада заморозила выплаты скидок для Tesla: что известно

Торговая война между США и Канадой набирает обороты. Канада заморозила все выплаты скидок для Tesla и запретила автопроизводителю участвовать в будущих программах скидок на электромобили.

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Об этом сообщает агентство reuters, ссылаясь на заявление министр транспорта Канады Христи Фриланд.

"Никакие выплаты по возмещению не будут осуществлены до тех пор, пока каждая заявка не будет индивидуально расследована и не будет признана обоснованной", — сообщила Фриланд во вторник, 25 марта.

Министр также поручила транспортному департаменту пересмотреть требования к участию в будущих программах iZEV, чтобы гарантировать, что автомобили Tesla не будут допущены к участию, пока против Канады будут действовать пошлины США.

Президент Дональд Трамп ввел ряд новых пошлин, основная часть которых должна быть введена в начале апреля в виде высоких 25% тарифов на большинство товаров из Канады и Мексики. Кроме того, в понедельник, 24 марта, президент США заявил, что в скором времени введут пошлины на автомобили, хотя не все они будут введены 2 апреля.

По данным агентства, Канада заморозила $30,11 млн. обратных платежей для Tesla. Американский автопроизводитель подал чрезвычайно большое количество заявок на возмещение ущерба электромобилям в последние дни программы в январе: один дилерский центр Tesla в Квебеке потребовал почти 20 миллионов канадских долларов в виде государственных субсидий, задокументировав более 4000 продаж электромобилей.

Ранее в этом месяце Торонто прекратил предоставлять финансовые стимулы для автомобилей Tesla, купленных в качестве такси, из-за торговой напряженности из США.

Напомним, продажи электромобилей Tesla в Европе в феврале упали по сравнению с немецкими брендами Volkswagen и BMW . Автомобили китайских производителей также увеличили продажи. Особо высокие результаты на тех же рынках показали BYD и BEV Polestar.