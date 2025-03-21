Владельцы Tesla продают свои электромобили рекордными темпами: в чем причина

Социальные сети переполнены сообщениями владельцев Tesla из США и некоторых европейских стран, в которых они отказываются от своих автомобилей в знак протеста в отношении действий Илона Маска и возглавляемого им Департамента эффективности государственного управления (DOGE).

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Об этом пишет CNBC.

Согласно анализу национального сайта по продажам автомобилей Edmunds, владельцы электромобилей Tesla продают свои машины рекордными темпами. В марте зафиксирована "самая высокая за всю историю доля" сделок по обмену автомобилей Tesla на новые или подержанные автомобили у дилеров, продающих другие марки.

С тех пор, как в январе Маск стал центральной фигурой во второй администрации Трампа и возглавил DOGE, он начал сокращать федеральную рабочую силу и государственные расходы, а также получил доступ к конфиденциальным правительственным компьютерным системам и данным, хотя его усилия неоднократно обжаловались в суде.

В то время как инвесторы скупали акции Tesla после победы Трампа в ноябре, в последнее время они спешили выйти из них, что привело к снижению цены акций на 42% в этом году. Волны протестов затронули объекты Tesla в США и за их пределами. Акты вандализма и поджога были направлены против магазинов Tesla, транспортных средств и зарядных станций по всей территории США.

Кроме того, Tesla сталкивается с ростом конкуренции производителей электромобилей. В январе S&P Global Mobility обнаружила, что продажи Tesla снизились примерно на 11% в годовом исчислении в США, в то время как Ford, Chevrolet и Volkswagen увеличили продажу электромобилей, увеличив свою долю рынка.

"Изменения в настроениях потребителей Tesla могут создать возможность для традиционных автопроизводителей и стартапов в области электромобилей укрепить свои позиции. Поскольку лояльность к бренду Tesla и интерес к нему колеблются, те, кто предлагает конкурентоспособные цены, новые технологии, могут привлечь владельцев Tesla", — отметила Джессика Колдуэлл, руководитель отдела аналитики Edmunds.

Она также сообщила, что покупки новых моделей автомобилей Tesla в прошлом месяце упали до самого низкого уровня с октября 2022 года, достигнув пика только в ноябре.

Еще до того, как Маск возглавил DOGE, бренд Tesla нес убытки. Стоимость бренда упала на 26%, или примерно на 15 миллиардов долларов, в 2024 году, что стало вторым годовым понижением подряд, согласно данным исследовательской и консалтинговой компании Brand Finance.

Напомним, а кции Tesla 10 марта упали почти вдвое за три месяца. Несмотря на это, общая стоимость автогиганта составляет 845 миллиардов долларов, что по-прежнему превышает стоимость девяти крупнейших автопроизводителей вместе взятых.