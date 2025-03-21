Власники Tesla продають свої електромобілі рекордними темпами: у чому причина

Соціальні мережі переповнені повідомленнями власників Tesla із США та деяких європейських країн, у яких вони відмовляються від своїх автомобілів на знак протесту стосовно дій Ілона Маска і Департамент ефективності державного управління (DOGE), який він очолює.

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Про це пише CNBC.

Згідно з аналізом національного сайту з продажу автомобілів Edmunds, власники електромобілів Tesla продають свої машини рекордними темпами. У березні зафіксовано "найвищу за всю історію частку" угод з обміну автомобілів Tesla на нові або вживані автомобілі у дилерів, які продають інші марки.

З того часу, як у січні Маск став центральною фігурою у другій адміністрації Трампа та очолив DOGE, він почав скорочувати федеральну робочу силу та державні витрати, а також отримав доступ до конфіденційних урядових комп'ютерних систем та даних, хоча його зусилля неодноразово оскаржувалися в суді.

У той час, як інвестори скуповували акції Tesla після перемоги Трампа в листопаді, останнім часом вони поспішали вийти з них, що призвело до зниження ціни акцій на 42% цього року. Хвилі протестів торкнулися об'єктів Tesla у США та за їх межами. Акти вандалізму та підпалу були спрямовані проти магазинів Tesla, транспортних засобів та зарядних станцій по всій території США.

Крім того, Tesla стикається з зростанням конкуренції з боку виробників електромобілів. У січні S&P Global Mobility виявила, що продаж Tesla знизився приблизно на 11% у річному обчисленні в США, тоді як Ford, Chevrolet і Volkswagen збільшили продаж електромобілів, збільшивши свою частку ринку.

"Зміни в настроях споживачів Tesla можуть створити можливість для традиційних автовиробників і стартапів в галузі електромобілів зміцнити свої позиції. Оскільки лояльність до бренду Tesla і інтерес до нього вагаються, ті, хто пропонує конкурентоспроможні ціни, нові технології, можуть залучити власників Tesla", — зазначила Джессіка Колдуелл, керівник відділу аналітики Edmunds.

Вона також повідомила, що покупки нових моделей автомобілів Tesla минулого місяця впали до найнижчого рівня з жовтня 2022 року, досягнувши піку лише у листопаді.

Ще до того, як Маск очолив DOGE, бренд Tesla зазнавав збитків. Вартість бренду впала на 26%, або приблизно на 15 мільярдів доларів, у 2024 році, що стало другим річним зниженням поспіль, згідно з даними дослідницької та консалтингової компанії Brand Finance.

Нагадаємо, акції Tesla 10 березня впали майже вдвічі за три місяці. Незважаючи на це, загальна вартість автогіганта складає 845 мільярдів доларів, що, як і раніше, перевищує вартість дев'яти найбільших автовиробників разом узятих.