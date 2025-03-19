Маска закликають піти з посади гендиректора Tesla: у чому причина

Американський інвестор Росс Гербер, компанія якого володіє близько 260 тис. акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав мільярдера Ілона Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора.

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Про це Гербер сказав в інтерв'ю Sky News.

Він переконаний, що криза в Tesla виникла через поведінку Маска. Ринкова вартість компанії вже зменшилася на понад 800 мільярдів доларів з грудня 2024 року.

Інвестор вважає, що Маск має або повернутися до повноцінного управління Tesla, відмовившись від інших посад, або ж зосередитись на урядовій діяльності й продовжувати працювати у Білому домі, але знайти відповідного генерального директора для Tesla.

Гербер висловив припущення, що Маску просто не вистачає часу для керування компанією, оскільки він також займається соціальною мережею X та обіймає посаду керівника департаменту ефективності уряду США.

"Ілон Маск просто знищив репутацію компанії. Продажі стрімко падають, тож так, це криза. Найкращий продукт на ринку буквально не вдається продавати, бо генеральний директор настільки неоднозначна постать", – наголосив Гербер.

Зауважимо, акції Tesla невпинно зростали наприкінці минулого року після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США, і інвестори припускали, що тісна дружба Маска з президентом і його командою сприятиме легшому регуляторному шляху для амбіцій компанії щодо розробки повністю автономного автомобіля.

Однак після досягнення історичного максимуму в середині грудня вартість акцій Tesla невпинно знижується, причому зайнятість Маска політикою затьмарює надії на будь-яке подальше зростання.

Крім того, продажі електромобілів Tesla падають у всьому світі. Так, у Франції вони впали на 63%, що стало найгіршим показником для компанії з серпня 2022 року. У країні було зареєстровано лише 1141 автомобіль Tesla, що значно нижче загальної тенденції на ринку електромобілів.

А продажі Tesla в Австралії впали на 70%, порівняно з аналогічним періодом 2024 роком. Це падіння виявилося значно гірше, ніж 33% зниження в січні, яке вже було найгіршим показником компанії за останні два роки.