Продажі Tesla у Франції впали на 63%: компанія стикається з кризою в ЄС

Минулого місяця реєстрації Tesla у Франції знизилися на 63%, що стало найгіршим показником для компанії з серпня 2022 року. У січні 2025 року у країні було зареєстровано лише 1141 автомобіль Tesla, що значно нижче загальної тенденції на ринку електромобілів.

Про це пише Вloomberg.

За даними французької промислової асоціації La Plateforme Automobile, загальний обсяг продажів електромобілів у Франції скоротився на 0,5%, а падіння продажів у галузі загалом склало 6,2%.

Однак Tesla продемонструвала набагато гірші результати, втративши значну частину попиту.

Продажі впали і в Німеччині

Окрім Франції, Tesla зазнає труднощів і в Німеччині, яка є найбільшим ринком електромобілів у Європейському Союзі. Продажі компанії там впали на 41% у 2024 році, що значною мірою пояснюється зростанням конкуренції, старінням модельного ряду та скасуванням державних субсидій наприкінці минулого року. Загалом реєстрації Tesla в ЄС за 2024 рік скоротилися на 13%.

Аналітики відзначають, що додатковий вплив на репутацію бренду могла спричинити активна політична позиція Ілона Маска. Останнім часом він підтримував ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" та критикував лейбористський уряд Великої Британії. Наразі незрозуміло, наскільки ці фактори вплинули на попит у Європі, однак падіння продажів є очевидним.

Водночас деякі автовиробники у 2025 році розраховують на співпрацю з Tesla, щоб виконати жорсткі екологічні вимоги ЄС. Компанія об’єднає парк своїх електромобілів з Toyota, Stellantis, Ford та іншими виробниками для відповідності новим нормам викидів.

На цьому тлі міністри французького уряду наприкінці січня закликали Європейську комісію переглянути регулювання щодо CO2 для легкових автомобілів. Вони попередили, що нинішні правила можуть сприяти зростанню китайських виробників і Tesla, генеральний директор якої "відкрито атакує європейські норми та цінності".

Додамо, акції Tesla зросли більш ніж на 14% на відкритті торгів після того, як республіканець Дональд Трамп оголосив про свою перемогу в президентських перегонах у США.