Продажи Tesla во Франции упали на 63%: компания сталкивается с кризисом в ЕС

В прошлом месяце регистрации Tesla во Франции снизились на 63%, что стало самым плохим показателем для компании с августа 2022 года. В январе 2025 года в стране было зарегистрировано только 1141 автомобиль Tesla, что значительно ниже общей тенденции на рынке электромобилей.

Об этом пишет Вloomberg.

По данным французской промышленной ассоциации La Plateforme Automobile, общий объем продаж электромобилей во Франции сократился на 0,5%, а падение продаж в отрасли составило 6,2%.

Однако Tesla продемонстрировала гораздо хуже результаты, утратив значительную часть спроса.

Продажи упали и в Германии

Кроме Франции, Tesla испытывает трудности и в Германии, которая является крупнейшим рынком электромобилей в Европейском Союзе. Продажи компании упали на 41% в 2024 году, что в значительной степени объясняется ростом конкуренции, старением модельного ряда и отменой государственных субсидий в конце прошлого года. В общей сложности регистрации Tesla в ЕС за 2024 год сократились на 13%.

Аналитики отмечают, что дополнительное влияние на репутацию бренда могла оказать активная политическая позиция Илона Маска. В последнее время он поддерживал ультраправую партию "Альтернатива для Германии" и критиковал лейбористское правительство Великобритании. Сейчас непонятно, насколько эти факторы повлияли на спрос в Европе, однако падение продаж очевидно.

В то же время, некоторые автопроизводители в 2025 году рассчитывают на сотрудничество с Tesla, чтобы выполнить жесткие экологические требования ЕС. Компания объединит парк своих электромобилей с Toyota, Stellantis, Ford и другими производителями для соответствия новым нормам выбросов.

На этом фоне министры французского правительства в конце января призвали Европейскую комиссию пересмотреть регулирование CO2 для легковых автомобилей. Они предупредили, что нынешние правила могут способствовать росту китайских производителей и Tesla, генеральный директор которой открыто атакует европейские нормы и ценности.

Добавим, акции Tesla выросли более чем на 14% на открытии торгов после того, как республиканец Дональд Трамп объявил о своей победе в президентской гонке в США.