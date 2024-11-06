Акции Tesla выросли на 14% после заявления Трампа о победе на выборах

Акции производителя электромобилей Tesla, котирующихся на Франкфуртской фондовой бирже, выросли более чем на 14% на открытии торгов в среду после того, как республиканец Дональд Трамп объявил о своей победе в президентской гонке в США.

Об этом сообщает Reuters.

Илон Маск, крупнейший акционер Tesla, поддерживал Трампа на протяжении всей его предвыборной кампании, вложив по разным данным более $100 млн.

Маск также рекламировал бывшего президента на своей платформе социальных сетей X.

Трамп также заявил, что в случае победы создаст правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском.

"До сих пор непонятно, что произойдет с субсидиями для электромобилей, вероятно, будет более примирительная политика", — прогнозирует Сюзанна Стритер, глава отдела денег и рынков Hargreaves Landsown.

Также, как ожидается, Маск станет советником Трампа и будет иметь большее влияние.

В конце прошлого месяца Маск заявил, что ожидает рост продаж автомобилей Tesla на 20-30% в следующем году. Котирующиеся в США акции торговались за 283 доллара на предрыночных торгах в среду.

Напомним, во вторник, 5 ноября, в Соединенных Штатах Америки прошли президентские выборы. По предварительным подсчетам голосов, республиканец Дональд Трамп победил демократку Камалу Гаррис. Дональд Трамп уже успел объявить себя 47-м президентом США, но официальные результаты все еще не обнародованы и продолжается подсчет голосов.