Суд в Пенсильвании разрешил Илону Маску проводить розыгрыш $1 млн среди избирателей президента США

Судья штата Пенсильвания разрешил Илону Маску продлить ежедневный розыгрыш 1 миллиона долларов в день среди избирателей президента США, которые колеблются за какого кандидата голосовать.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое решение суд принял после того, как помощники миллиардера признались, что выбирали победителей конкурса, учитывая соответствие их идей политическим убеждениям политического комитета Маска, несмотря на заявления самого миллиардера о случайном отборе.

Маск уже раздал 16 млн долларов зарегистрированным избирателям, которые прошли отбор на конкурс, подписав петицию его политического комитета America PAC.

Что за конкурс, где Маск раздает деньги

Политический комитет America PAC, основанный Маском, начал конкурс 19 октября. Он открыт для зарегистрированных избирателей в семи ключевых штатах – Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине. Участники конкурса подписывают петицию в поддержку свободы слова и права на оружие. Ранее Маск пообещал ежедневно выплачивать по 1 млн долларов случайному человеку за поддержку его петиции.

Окружной прокурор Филадельфии Ларри Краснер 28 октября подал в суд, чтобы заблокировать конкурс в Пенсильвании, утверждая, что выплаты избирателям являются незаконной лотереей с непонятными правилами.

Судья Фольетта отклонил это требование и сказал, что выложит свои аргументы позже.

В этом году Маск стал откровенным поклонником Трампа и продвигал бывшего президента США на платформе X. На данный момент он выделил почти 120 миллионов долларов America PAC на продвижение усилий по мобилизации избирателей.

Розыгрыш, устроенный Маском, попадает в "серую зону" избирательного законодательства, и эксперты по правовым вопросам расходятся во мнениях о том, не нарушает ли миллиардер федеральные законы, запрещающие платить людям за регистрацию для голосования.

Министерство юстиции США уже предупредило America PAC о том, что раздача денег может нарушить федеральный закон, но прокуратура пока не предпринимала никаких публичных действий.

Кампания Трампа в значительной степени зависит от внешних групп для агитации избирателей, а это означает, что политический комитет, основанный Маском, играет огромную роль в выборах президента США.

Выборы президента США

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября (по киевскому времени – в ночь на 6 ноября, однако в некоторых регионах избирательный процесс уже идет).

Голосование проходит не непосредственно за президента или вице-президента – американцы выбирают Коллегию выборщиков. Именно они в декабре должны избрать нового президента и вице-президента США.

В общей сложности в Коллегии избирателей 538 членов. Для победы требуется не менее 270 голосов. Инаугурация 47 президента США состоится 20 января 2025 года.

За пост президента США в этом году соревнуются два кандидата: Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис – от Демократической партии.