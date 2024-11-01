Харрис поддержало больше миллиардеров, чем Трампа: кто среди них

Большинство американских миллиардеров, поддержавших одного из двух основных кандидатов на президентских выборах в США, выразили поддержку именно Камале Харрис, представляющей Демократическую партию и занимающей ныне пост вице-президента, свидетельствуют данные Forbes.

Издание насчитало 83 миллиардера, поддержавших ее и 52 поддержавших ее конкурента и предыдущего президента Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию. В то же время ряд крупнейших бизнесменов воздержался от прямой поддержки кого-либо из кандидатов.

Кто поддержал Харрис

В частности, 28 миллиардеров пожертвовали в августе организациям, поддерживающим Харрис, более 1 миллиона долларов. Среди них - бывший мэр Нью-Йорка (2002-2013) и основатель информагентства Bloomberg Майкл Блумберг, являющийся одним из богатейших людей мира. Именно он является крупнейшим индивидуальным донором кампании Харрис.

Еще 36 человек, по данным Forbes, пожертвовали в августе от 50 тысяч до 1 миллиона долларов. Позднее к списку симпатизантов вице-президентки присоединился еще ряд миллиардеров, в том числе шестеро из них выступили с открытым письмом в ее поддержку. Среди них - бывшая министр торговли США Пенни Прицкер, представляющая семью владельцев гостиничной сети Hyatt и в 2023-2024 занимавшая должность спецпредставительницы США по экономическому восстановлению Украины.

Среди самых богатых артистов в список попали певец и рок-музыкант Брюс Спрингстин и поп-исполнительница Тэйлор Свифт. Кроме того о поддержке Харрис заявил актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, представлявший ранее Республиканскую партию.

Кто главные доноры кампании Трампа

В свою очередь, богатейших людей поддерживающих Трампа, который и сам является миллиардером, Forbes насчитал 52. В частности, половина из них задонатила в августе на его предвыборную кампанию более 1 миллиона долларов, а еще 16 дали от 50 тысяч до 1 миллиона.

Крупнейшим донором кампании Трампа оказалась нынешняя владелица корпорации Las Vegas Sands, владеющей рядом крупнейших в мире казино, Мириам Адельсон. Ее Трамп, будучи еще президентом, наградил Медалью свободы - одной из двух высших наград США для гражданских лиц. На текущую кампанию она пожертвовала в августе 95 миллионов долларов.

Среди широко известных в Украине бизнесменов, поддерживающих Трампа, стоит также отметить главу компаний SpaceX и Tesla, а также владельца соцсети X Илона Маска. Тот в октябре отдал на кампанию экс-президента 43,6 миллиона долларов, став вторым крупнейшим жертвователем.

Издание отмечает, что многие другие миллиардеры могут финансово поддержать кандидата непублично, однако об этом все равно станет известно уже после выборов, когда в декабре Федеральная избирательная комиссия будут опубликованы окончательные финотчеты.

У кого позиция не такая однозначная

Среди известных в Украине американских магнатов некоторые не стали поддерживать никого из кандидатов. В частности, это основатель Amazon и четвертый по размеру состояния человек в мире Джефф Безос.

В статье для принадлежащей ему газете Washington Post, которая традиционно поддерживала кандидатов от Демпартии, миллиардер объяснил свое решение желанием "восстановить веру общественности в журналистику", которая должна быть непредвзятой. После этого более 200 тысяч платных читателей WP отменили свою подписку на издание в знак протеста.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс хоть и высказал позитивные слова в адрес Харрис в июльском интервью, но прямо официально ее кандидатуру не поддерживал, заявляя, что "не говорит другим людям, как голосовать".

В конце октября издание The New York Times сообщило, что Гейтс пожертвовал одной из структур Демпартии сразу 50 миллионов долларов, однако сам миллиардер это не подтвердил, хотя снова намекнул на симпатии к Харрис. При этом бывшая жена Гейтса Мелинда ранее пожертвовала на кампанию действующей вице-президентки 900 тысяч долларов.

Один из крупнейших и наиболее известных инвесторов и шестой в рейтинге богатейших людей мира Уоррен Баффет, в 2020 году заявлявший, что он сторонник Демпартии, перед нынешними выборами ничего не заявлял вовсе.

Почему богатеи больше за Харрис

Более широкую публичную поддержку Харрис со стороны богатейших людей США объясняют тем, что в ней видят кандидата, который в случае избрания обеспечит продолжение нынешнего статус-кво.

Как заявил ряд миллиардеров в открытом письме в ее поддержку, от нее ожидают продолжения "справедливой и предсказуемой политики, которая поддерживает верховенство закона, стабильность и надежную деловую среду".

В частности, недавний опрос инвесторов-миллионеров, выявивший соотношение 57% к 43% в пользу Харрис, показал, что больше всего должен выиграть от ее победы бизнес в сферах технологий, здравоохранения и устойчивого развития.

В то же время указывается, что фондовый рынок, наоборот, в значительной степени склоняется к Трампу, хотя его крупнейшие представители публично прямо о его поддержке не заявляли.

Особенности выборов в США

Напомним, что основным днем голосования на президентских выборах в США будет 5 ноября, однако почти во всех штатах ныне разрешено досрочное голосование. Так, в ряде штатов оно началось еще в конце сентября, а в остальных - стартовало в разные дни в течение октября.

В частности, 28 октября в Нью-Касле (штат Делавэр) досрочно проголосовал действующий президент Джозеф Байден. На сегодня уже более 62 миллионов избирателей проголосовали досрочно.

Отметим также, что ни Трамп, ни Харрис на сегодня не имеют выраженного лидерства в опросах. Более того, даже набрав большинство голосов граждан, кандидат может проиграть выборы, как это произошло с конкуренткой Трампа Хиллари Клинтон в 2016 году.

Причина - в избирательной системе, в которой учитываются лишь голоса 538 выборщиков, делегированных штатами в примерном соответствии с численностью населения. Во 48 штатах (всех, кроме двух) все голоса выборщиков достаются кандидату, набравшему больше всего голосов. Небольшие по населению Мэн и Небраска лишь по два голоса выборщиков отдают победителю в штате, а остальные (суммарно это лишь пять голосов) достаются победителям в пределах округов для выборов в Конгресс.