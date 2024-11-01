Гарріс підтримало більше мільярдерів, ніж Трампа: хто серед них

Більшість американських мільярдерів, які підтримали одного з двох основних кандидатів на президентських виборах у США, висловили підтримку саме Камалі Гарріс, яка представляє Демократичну партію й займає нині посаду віце-президента, свідчать дані Forbes.

Видання нарахувало 83 мільярдери, які підтримали її, та 52, що підтримали її конкурента та попереднього президента Дональда Трампа, який представляє Республіканську партію. У той же час низка найбільших бізнесменів утрималася від прямої підтримки будь-кого з кандидатів.

Хто підтримав Гарріс

Зокрема, 28 мільярдерів пожертвували в серпні організаціям, які підтримують Гарріс, понад 1 мільйон доларів. Серед них — колишній мер Нью-Йорка (2002-2013) та засновник інформагентства Bloomberg Майкл Блумберг, який є одним із найбагатших людей світу. Саме він є найбільшим індивідуальним донором кампанії Гарріс.

Ще 36 людей, за даними Forbes, пожертвували у серпні від 50 тисяч до 1 мільйона доларів. Пізніше до списку симпатизантів віце-президентки приєдналася ще низка мільярдерів, зокрема шестеро з них виступили з відкритим листом на її підтримку. Серед них — колишня міністр торгівлі США Пенні Пріцкер, яка представляє сім'ю власників готельної мережі Hyatt і в 2023-2024 займала посаду спецпредставниці США з економічного відновлення України.

Серед найбагатших артистів до списку потрапили співак та рок-музикант Брюс Спрінгстін та поп-виконавиця Тейлор Свіфт. Крім того, про підтримку Гарріс заявив актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який представляв раніше Республіканську партію.

Хто головні донори кампанії Трампа

У свою чергу, найбагатших людей, які підтримують Трампа, який і сам є мільярдером, Forbes нарахував 52. Зокрема, половина з них задонатила у серпні на його передвиборчу кампанію понад 1 мільйон доларів, а ще 16 дали від 50 тисяч до 1 мільйона.

Найбільшим донором кампанії Трампа виявилася нинішня власниця корпорації Las Vegas Sands, що має низку найбільших у світі казино, Міріам Адельсон. Її Трамп у часи президентства нагородив Медаллю свободи — однією з двох вищих нагород США для цивільних осіб. На поточну кампанію вона пожертвувала у серпні 95 мільйонів доларів.

Серед широко відомих в Україні бізнесменів, які підтримують Трампа, варто відзначити також голову компаній SpaceX і Tesla, а також власника соцмережі X Ілона Маска. Той у жовтні віддав на кампанію екс-президента 43,6 мільйона доларів, ставши другим найбільшим жертвувачем.

Видання зазначає, що багато інших мільярдерів можуть фінансово підтримати кандидата непублічно, проте про це все одно стане відомо вже після виборів, коли у грудні Федеральна виборча комісія опублікує остаточні фінзвіти.

В кого позиція не така однозначна

Серед відомих в Україні американських магнатів деякі не стали підтримувати нікого з кандидатів. Зокрема, це засновник Amazon та четверта за розміром статків людина в світі Джефф Безос.

У статті для газети Washington Post, яка йому належить і традиційно підтримувала кандидатів від Демпартії, мільярдер пояснив своє рішення бажанням "відновити віру громадськості в журналістику", яка має бути неупередженою. Після цього понад 200 тисяч платних читачів WP скасували свою передплату на видання на знак протесту.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс хоч і висловлював позитивні слова на адресу Гарріс в липневому інтерв'ю, але офіційно її кандидатуру не підтримував, заявляючи, що "не говорить іншим людям, як голосувати".

Наприкінці ж жовтня видання The New York Times повідомило, що Гейтс пожертвував одній із структур Демпартії одразу 50 мільйонів доларів, проте сам мільярдер це не підтвердив, хоча знову натякнув на симпатії до Гарріс. При цьому колишня дружина Гейтса Мелінда раніше пожертвувала на кампанію чинної віце-президентки 900 тисяч доларів.

Один із найбільших і найвідоміших інвесторів і шостий у рейтингу найбагатших людей світу Уоррен Баффет, який у 2020 році заявляв, що він прихильник Демпартії, перед нинішніми виборами не казав вже нічого.

Чому багатії більше за Гарріс

Більш широку публічну підтримку Гарріс із боку найбагатших людей США пояснюють тим, що в ній бачать кандидата, який у разі обрання забезпечить продовження нинішнього статус-кво.

Як заявила низка мільярдерів у відкритому листі на її підтримку, від неї очікують продовження "справедливої та передбачуваної політики, яка підтримує верховенство закону, стабільність і надійне ділове середовище".

Зокрема, недавнє опитування інвесторів-мільйонерів, що виявило співвідношення 57% до 43% на користь Гарріс, показало, що найбільше має виграти від її перемоги бізнес у сферах технологій, охорони здоров'я та сталого розвитку.

У той же час зазначається, що фондовий ринок, навпаки, значною мірою схиляється до Трампу, хоча його найбільші представники публічно прямо про його підтримку не заявляли.

Особливості виборів у США

Нагадаємо, що основним днем голосування на президентських виборах у США буде 5 листопада, проте майже у всіх штатах наразі дозволено дострокове голосування. Так, у низці штатів воно почалося ще наприкінці вересня, а в решті — стартувало у різні дні протягом жовтня.

Зокрема, 28 жовтня у Нью-Каслі (штат Делавер) достроково проголосував чинний президент Джозеф Байден. На сьогодні вже понад 62 мільйони виборців проголосували достроково.

Зазначимо також, що ані Трамп, ані Гарріс на сьогодні день не мають вираженого лідерства в опитуваннях. Більше того, навіть набравши більшість голосів громадян, кандидат може програти вибори, як це сталося із конкуренткою Трампа Хілларі Клінтон у 2016 році.

Причина — у виборчій системі, в якій враховуються лише голоси 538 виборців, делегованих штатами у приблизній відповідності до кількості населення. У 48 штатах (всіх, крім двох) всі голоси виборців дістаються кандидату, який набрав найбільше голосів. Невеликі за населенням Мен і Небраска лише по два голоси виборців віддають переможцю в штаті, а решта (сумарно це лише п'ять голосів) дістається переможцям у межах округів для виборів до Конгресу.