У рейтингу мільярдерів від Forbes є пʼять українців

П'ятеро українських бізнесменів, а саме: Ринат Ахметов, Віктор Пінчук, Костянтин Жеваго, Вадим Новинський і Геннадій Боголюбов увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією Forbes, який американський журнал оприлюднив на своєму сайті у вівторок, 2 квітня.

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Серед українських бізнесменів найвищу сходинку у рейтингу посів власник ДТЕК і співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов. Цього року його активи аналітики оцінили в $4 млрд і розмістили його на 785-му місці. Зазначимо, що минулого року Ахметов займав 445-те місце, а його статки оцінювалися у $5,7 млрд.

Другий українець - Віктор Пінчук, який є власникам Інтерпайпу і посідає 1623-му місце. Його статки теж впали протягом року і зараз оцінюються у $2 млрд (рік тому – $2,1 млрд).

Скріншот з рейтингу

Третю та четверту сходинку серед українців і 2410-те місце у рейтингу Forbes займають найбільший акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго ($1,2 млрд і власник Смарт-холдингу Вадим Новинський ($1,2 млрд). Статки Новинського за рік зменшилися на $200 млн, а Жеваго – на 100 млн.

Замикає п’ятірку українських мільярдерів співвласник групи "Приват" Геннадій Боголюбов. Його активи оцінили в 1 млрд доларів. Він займає 2692-ге місце у рейтингу. Його статки за рік скоротилися на 100 млн дол. Бізнес-партнер Боголюбова Ігор Коломойський, який торік фігурував у рейтингу, цього року до нього не потрапив.

Примітно, що жоден з мільярдерів за рік не збільшив свій капітал і причиною цього, скоріш за все, є повномасштабне вторгнення РФ.

Хто очолює рейтинг найбагатших

Найбагатшою людиною у світі за версією Forbes є власник світового лідера індустрії моди LVMH французький бізнесмен Бернар Арно та його родина. Їх статки оцінюють у 233 мільярдів доларів. Його капітал за рік збільшився на $22 млрд.

Друге місце традиційно належить – бізнесмену Ілону Маску. Його активи оцінюють у $195 млрд. За рік Маск збагатів на 15 млрд.

Третім став засновник Amazon Джефф Безос з капіталом $194 млрд. Минулого року його статки складали "лише" 114 млрд.

Додамо, що засновник Facebook Марк Цукерберг із статками у $177 млрд посів 4 місце, а засновник Microsoft Білл Гейтс – займає 7- му сходинку. Його активи налічують $128 млрд.

У списку рекордна кількість мільярдерів

У Forbes додають, що цього року у списку більше мільярдерів, ніж раніше: загалом 2781, на 141 більше, ніж минулого року, і на 26 більше, ніж рекорд, встановлений у 2021 році.

Разом їхні статки складають 14,2 трильйона доларів, що на 2 трильйони доларів більше, ніж у 2023 році, і на 1,1 трильйона доларів більше за попередній рекорд, також встановлений у 2021 році.

Проте, дві третини учасників списку стали більше, ніж рік тому.

Значна частина прибутків походить із США, де зараз є рекордні 813 мільярдерів із загальним статком у 5,7 трильйона доларів. Китай залишається другим із 473 (включаючи Гонконг) із 1,7 трильйона доларів. Третє місце посідає Індія, яка має 200 мільярдерів (теж рекорд).

Джерело фото: ua.depositphotos.com