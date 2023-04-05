6 українців опинилися у списку найзаможніших від Forbes

445 позицію займає власник холдингу СКМ (ДТЕК, Метінвест, HarvEast) Рінат Ахметов. Це найвищий результат серед усіх українців, які увійшли до списку. Його статки оцінюють у 5,7 млрд дол. Такі результати 37-го щорічного рейтингу найбагатших людей світу від Forbes.

За оцінкою Forbes, статки Ріната Ахметова за рік зросли, минулого року вони складали 4,2 млрд дол.

Наступним (на 1434 місці) у рейтингу йде Віктор Пінчук (Interpipe). Його заможність оцінюють 2,1 млрд дол, це на 0,2 млрд дол більше, ніж торік.

На 2020 позиції опинився екснардеп, який знаходиться під українськими санкціями, Вадим Новинський (Smart Holding) зі статками у 1,4 млрд дол ( на 0,1 млрд дол більше, ніж минулого року).

Костянтин Жеваго (Ferrexpo) - на 2133 місці, зі статками у 1,3 млрд дол.

Також до списку увійшов екс-співвласник ПриватБанку Геннадій Боголюбов (1,1 млрд дол у 2022 та 2023 році).

Зазначимо, що Ігор Коломойський, якого минулого року позбавили українського громадянства, потрапив до рейтингу як громадянин Ізраїлю. Його статки оцінюють 1 млрд дол.

Власник Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною світу.

Статки Бернара Арно оцінили у $211 млрд. До слова, він єдиний бізнесмен в списку, чий капітал перевищує 200 млрд доларів. Зазначимо, що за рік главі LVMH вдалося з третьої сходинки піднятися на першу. Минулого року Бернар Арно у рейтингу займав позицію після Ілона Маска й засновника Amazon Джеффа Безоса.

Не вдалося втримали лідерство Ілону Маску. Наразі його капітал оцінюють в 180 млрд доларів, минулого року статки бізнесмена були вищими - 219 млрд доларів.

Загалом топ-10 найбагатших людей світу зараз виглядає так:

Бернар Арно — LVMH; Ілон Маск — Tesla, SpaceX; Джефф Безос — Amazon; Ларрі Еллісон — Oracle; Воррен Баффет — Berkshire Hathaway; Біл Гейтс — Microsoft; Майкл Блумберг — Bloomberg LP; Карлос Слім Елу — Telecom; Мукеш Амбані — Reliance Industries; Стів Балмер — Microsoft.

У Forbes порахували, що статки мільярдерів планети зараз становлять 12,2 трильйона доларів, що на 500 мільярдів менше, порівняно з 12,7 трильйонами доларів у березні 2022 року. Майже половина списку бідніша, ніж рік тому.