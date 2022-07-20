ЗМІ повідомляють, що "Рабіновіча, Коломойського та Корбана позбавлять громадянства"

Українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляють, що президент Володимир Зеленський або вже підписав укази про позбавлення громадянства олігархів Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновіча, а також бізнесмена Геннадія Корбана, або збирається це зробити.

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Видання "Українська правда" з посиланням на джерела в ОП повідомляє, що зараз на Банковій думають над тим, щоб забрати громадянство у цих бізнесменів, однак Зеленський ще не підписав укази.

При цьому інформаційне агентство "УНН" заявляє, що нібито "Президент України таємно підписав укази про позбавлення громадянства Рабіновіча, Коломойського та Корбана.

Однак, не уточняється достовірна причина позбавлення громадянства цих осіб.

Зазначимо, що забрати українське громадянство так само важко, як і отримати його. Стаття 25 Конституції України передбачає, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства України, як і права змінити громадянство.

При цьому, згідно з розділом ІІІ Закону "Про громадянство України", підставою для цього можуть бути: вихід з громадянства, втрата громадянства і підстави, передбачені міжнародними угодами. У всіх цих випадках громадянство України припиняється Указом Президента.

Згідно з чинним законодавством підставами для втрати громадянства України є:

добровільне набуття громадянства іншої країни;

отримання громадянства України іноземцем чи особою без громадянства шляхом обману;

вступ на військову службу в країні, де відповідно до законодавства, така служба не є військовим обов'язком чи альтернативною службою.

Також є ще один варіант позбавлення громадянства: органи Державної міграційної служби або дипломатичні представництва України можуть визначити наявність підстав для позбавлення громадянства України певної особи, вони повідомляють про це комісію при Президентові України з питань громадянства, яка уповноважена приймати рішення.

Але вихід із громадянства України не допускається, якщо особі в Україні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили і підлягає виконанню.