Суд заарештував екс-голову кримського управління СБУ

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 вересня без можливості внесення застави співробітнику Служби безпеки України, який, за даними слідства, працював на спецслужби РФ.

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Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, ілюструючи новину фотографіями затримання 16 липня колишнього начальника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча.

ДБР повідомило фігуранту про підозру за частиною 1 статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); частиною 1 статті 111 (державна зрада) та частиною 5 статті 27 і частиною 1 статті 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

В бюро, зокрема, заявляють про безпосередню участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці держави.

Нагадаємо, що Кулініча президент Володимир Зеленський звільнив ще 2 березня - через тиждень після повномасштабного російського військового вторгнення, яке відбувалося, зокрема з Криму до Херсонської області через вузький Перекопський перешийок, що сполучає півостів з материковою частиною України.

17 липня, на наступний день після затримання Кулініча, Зеленський усунув від керівництва СБУ Івана Баканова, а 18 липня поклав виконання обов'язків голови спецслужби на його першого заступника Василя Малюка та запропонував звільнити Баканова.

Таку дію президент офіційно мотивував невиконанням Бакановим службових обов'язків, яке спричинило людські жертви чи інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків: така норма міститься у дисциплінарному статуті Збройних сил України, на який і послався глава держави.

Крім Баканова, було відсторонено зі своєї посади і генерального прокурора Ірину Венедіктову. У відеозверненні президент пояснив такі рішення відповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки співпраці працівників українських силових структур із російськими окупантами та їхніх зв'язків із російськими спецслужбами.