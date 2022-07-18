Зеленський запропонував Раді звільнити Баканова

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

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Відповідний проект постанови №7564 було внесено до парламенту 18 липня. Документ уже направлено на розгляд керівництву Ради та профільному комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Представляти це подання на пленарному засіданні Ради президент уповноважив свого представника у Конституційному суді Федора Веніславського (фракція "Слуга народу").

При цьому депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") повідомив у своєму Telegram-каналі, що на найближчому пленарному засіданні саме звільнення Баканова буде першим пунктом порядку денного.

Нагадаємо, що 17 липня Зеленський усунув Баканова від керівництва СБУ, а 18 липня поклав виконання обов'язків голови спецслужби на його першого заступника Василя Малюка.

Таку дію президент офіційно мотивував невиконанням Бакановим службових обов'язків, яке спричинило людські жертви чи інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків: така норма міститься у дисциплінарному статуті Збройних сил України, на який і послався глава держави.

Зазначимо, що дія цього статуту поширюється не лише на ЗСУ, а й на СБУ та інші силові органи. Він передбачає, що Зеленський тепер протягом трьох днів з моменту усунення Баканова має розпорядитися щодо проведення щодо нього службового розслідування.

Крім Баканова, було усунуто зі своєї посади і генерального прокурора Ірину Венедіктову. У вечірньому відеозверненні у неділю Зеленський пояснив такі рішення відповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки співпраці працівників українських силових структур із російськими окупантами та їхніх зв'язків із російськими спецслужбами. За словами Зеленського, вже зареєстровано 651 кримінальне провадження щодо таких випадків.