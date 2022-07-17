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Зеленський звільнив генпрокурора Венедиктову та усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ

Зеленський звільнив генпрокурора Венедиктову та усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ

Президент Володимир Зеленськйи 17 липня підписав указ №500/2022 про відсторонення від посади Генерального прокурора Ірину Венедіктову, повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Своїм указом №501/2022 Зеленський поклав виконання обов'язків генпрокурора на Симоненка Олексія.

Цього ж дня очільник держави підписав указ №499/2022 про усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Примітно, що Венедиктову звільнили відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", а ось Баканова - відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, яка говорить:

"Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, яке спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків".

Напередодні Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань сумісно провели операцію по затриманню ексначальника управління СБУ у Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, якого президент Володимир Зеленський призначив наприкінці 2020 року. За інформацією українських ЗМІ, на момент затримання Кулініч був помічником Баканова.

Автор:
Віта Молодан