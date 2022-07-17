Зеленський звільнив генпрокурора Венедиктову та усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ

Президент Володимир Зеленськйи 17 липня підписав указ №500/2022 про відсторонення від посади Генерального прокурора Ірину Венедіктову, повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Своїм указом №501/2022 Зеленський поклав виконання обов'язків генпрокурора на Симоненка Олексія.

Цього ж дня очільник держави підписав указ №499/2022 про усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

Примітно, що Венедиктову звільнили відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", а ось Баканова - відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, яка говорить:

"Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, яке спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов'язків".

Напередодні Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань сумісно провели операцію по затриманню ексначальника управління СБУ у Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, якого президент Володимир Зеленський призначив наприкінці 2020 року. За інформацією українських ЗМІ, на момент затримання Кулініч був помічником Баканова.