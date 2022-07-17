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Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ
Президент Владимир Зеленский 17 июля подписал указ №500/2022, которым отстранил от должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову, сообщила пресс-служба Офиса Президента.
Своим указом №501/2022 Зеленский возложил исполнение обязанностей генпрокурора на Симоненко Алексея. В этот же день глава государства подписал указ №499/2022 об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.
Примечательно, что Венедиктова была уволена в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а вот Баканов - в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, которая гласит:
"Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступления таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Зеленский в своем очередном обращении к украинцам объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой зафиксированными связями между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.
Президент сообщил, что на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.
В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении. Более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.
Накануне Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований совместно провели операцию по задержанию эксначальника управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, которого президент Владимир Зеленский назначил в конце 2020 года. По информации украинских СМИ, в момент задержания Кулинич был помощником Баканова.