Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и отстранил Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ

Президент Владимир Зеленский 17 июля подписал указ №500/2022, которым отстранил от должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову, сообщила пресс-служба Офиса Президента.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Своим указом №501/2022 Зеленский возложил исполнение обязанностей генпрокурора на Симоненко Алексея. В этот же день глава государства подписал указ №499/2022 об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.

Примечательно, что Венедиктова была уволена в соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", а вот Баканов - в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, которая гласит:

"Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступления таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".

Зеленский в своем очередном обращении к украинцам объяснил отстранение Баканова и Венедиктовой зафиксированными связями между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Президент сообщил, что на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.

В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении. Более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против Украины.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированный между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, задают очень серьезные вопросы соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит ответ", - заявил Зеленский.

Накануне Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований совместно провели операцию по задержанию эксначальника управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, которого президент Владимир Зеленский назначил в конце 2020 года. По информации украинских СМИ, в момент задержания Кулинич был помощником Баканова.

