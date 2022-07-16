СБУ и ГБР задержали бывшего главу СБУ Крыма Кулинича

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований совместно провели операцию по задержанию бывшего начальника управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, назначенного президентом Владимиром Зеленским в конце 2020 года.

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Об этом в Facebook сообщило сообщество EuroMaydan.

"Журналисты неоднократно обращали внимание, что Кулинич в начале 90-х годов проходил обучение в академии ФСБ России, а затем работал в контрразведке Федеральной службы России", - отмечают активисты.

Известно, что Кулинич был задержан за государственную измену в пользу России.

Уточняем, что 2 марта 2022 года Зеленский уволил Кулинича с должности руководителя управления СБУ в Крыму. На его место назначили Александра Власенко.

Отметим, что недавно на Банковой анонсировали массовые проверки правоохранительных органов из-за вторжения России. Дело в том, что в обществе начали распространяться слухи о том, что якобы "минные поля на административной границе с Крымом были разминированы, что позволило оккупантам захватить Херсонскую область". Результаты этих проверок пока неизвестны.