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СБУ и ГБР задержали бывшего главу СБУ Крыма Кулинича
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований совместно провели операцию по задержанию бывшего начальника управления СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, назначенного президентом Владимиром Зеленским в конце 2020 года.
Об этом в Facebook сообщило сообщество EuroMaydan.
"Журналисты неоднократно обращали внимание, что Кулинич в начале 90-х годов проходил обучение в академии ФСБ России, а затем работал в контрразведке Федеральной службы России", - отмечают активисты.
Известно, что Кулинич был задержан за государственную измену в пользу России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Уточняем, что 2 марта 2022 года Зеленский уволил Кулинича с должности руководителя управления СБУ в Крыму. На его место назначили Александра Власенко.
Отметим, что недавно на Банковой анонсировали массовые проверки правоохранительных органов из-за вторжения России. Дело в том, что в обществе начали распространяться слухи о том, что якобы "минные поля на административной границе с Крымом были разминированы, что позволило оккупантам захватить Херсонскую область". Результаты этих проверок пока неизвестны.