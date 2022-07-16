СБУ та ДБР затримали колишнього голову СБУ Криму Кулініча

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань сумісно провели операцію по затриманню ексначальника управління СБУ у Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, якого президент Володимир Зеленський призначив наприкінці 2020 року.

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Про це у Facebook повідомила спільнота EuroMaydan.

"Журналісти неодноразово звертали увагу, що Кулініч на початку 90-х років проходив навчання в академії ФСБ Росії, а потім працював в контррозвідці Федеральної служби Росії", - зазначают активісти.

Відомо, що Кулініча затримали за державну зраду на користь Росії.

Уточнюємо, що 2 березня 2022 року Зеленський звільнив Кулініча з посади очільника управління СБУ у Криму.