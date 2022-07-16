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СБУ та ДБР затримали колишнього голову СБУ Криму Кулініча

СБУ та ДБР затримали колишнього голову СБУ Криму Кулініча

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань сумісно провели операцію по затриманню ексначальника управління СБУ у Автономній Республіці Крим Олега Кулініча, якого президент Володимир Зеленський призначив наприкінці 2020 року.

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Про це у Facebook повідомила спільнота EuroMaydan.

"Журналісти неодноразово звертали увагу, що Кулініч на початку 90-х років проходив навчання в академії ФСБ Росії, а потім працював в контррозвідці Федеральної служби Росії", - зазначают активісти.

Відомо, що Кулініча затримали за державну зраду на користь Росії.

Уточнюємо, що 2 березня 2022 року Зеленський звільнив Кулініча з посади очільника управління СБУ у Криму.

Автор:
Віта Молодан