Все вище керівництво Держспоживслужби отримало підозри від СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили масштабну протиправну схему у Держпродспоживслужбі. Керівництво цієї структури намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно "освоїти" понад 650 млн грн із державного бюджету.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Завдяки роботі СБУ на випередження злочинних намірів вдалося запобігти, а причетним фігурантам вже повідомлено про підозри. Серед них - два чиновники категорії "А", що належить до вищого корпусу державної служби в Україні:

в.о. голови Держпродспоживслужби;

директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;

керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;

заступник голови Держпродспоживслужби;



в.о. директора одного із державних підприємств;

керівник приватної компанії.

Як встановила СБУ, вищезгадані посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах.

Через цю структуру чиновники планували освоїти бюджетні кошти, які уряд надав на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. За попередніми даними, йдеться про 680 млн. грн.

Для цього вони вступили в змову, залучили інших учасників, розподілили ролі та узгодили етапи виконання злочину.

Високопосадовці розрахували, що для старту роботи такого підприємства необхідно 2,5 млн грн. З метою отримання зазначених коштів Держпродспоживслужба оголосила тендер на закупівлю послуг із розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок. На це виділили 2,6 млн. грн із державного бюджету.

Тендер виграла афілійована з держустановою фірма. І це при тому, що, порівняно з іншими учасниками тендерної процедури, дана фірма запропонувала найвищу ціну.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що переможець "надав" Держпродспоживслужбі "готовий реєстр" вже через добу після укладання договору. За це з державного бюджету фірма отримала 23,13 млн грн.

Втім, ініційована СБУ перевірка показала, що зараз у Держпродспоживслужби відсутня база даних електронного реєстру, а укладення зазначеного договору спричинило заподіяння шкоди державі у розмірі 2 313 000 грн.

Як результат, двом чиновникам категорії "А" Держпродспоживслужби та чотирьом іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями КК:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до скоєння злочину.