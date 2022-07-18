Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора

Відсторонена від виконання обов'язків генерального прокурора Ірина Венедіктова заявляє, що не обговорювала ні з ким відповідне рішення президента Володимира Зеленського. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Хочу прокоментувати ситуацію, пов’язану із рішенням президента Зеленського про моє відсторонення. Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які "мої" твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини – не час", - заявила вона.

При цьому генпрокурор дала зрозуміти, що відсторонення заскочило її зненацька і вона очікує зрозумілих пояснень щодо нього, після чого й зможе розповісти про це сама.

"Я була призначена на цю посаду вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала. Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", - заявила вона.

Венедіктова висловила впевненість у тому, що їй є чим пишатися на займаній посаді і що вона продемонструвала гарні результати роботи та "об’єднала юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту" навколо проблем України в інтересах України.

"Розмови на подібні теми в цьому колі людей – це без емоцій, не на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі", - додала Венедіктова.

При цьому у випадку реєстрації постанови про її звільнення з посади генпрокурора вона "ні на секунду не замислиться" й має намір прийти до Верховної Ради, аби відзвітувати про свою роботу.

"Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента. Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом", - підкреслила Венедіктова.

Нагадаємо, що 17 липня Зеленський відсторонив Венедіктову, скориставшись наданим йому під час воєнного стану повноваженням (зазвичай президент відсторонити генпрокурора не може). Крім цього, було усунуто з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Публічно президент мотивував ці два рішення відповідальністю керівників правоохоронних органів за масові випадки колабораціонізму працівників відповідних українських структур, переходу на сторону Росії та зв'язками з російськими спецслужбами. За словами Зеленського, на сьогодні щодо цього зареєстровано 651 кримінальне провадження.