Зеленський хоче звільнити голову СБУ Баканова через провальні операції в Херсоні, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планує звільнити з посади голови Служби безпеки України свого друга дитинства Івана Баканова через низку невдалих операцій та втрат у Херсоні.

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Про це пише американське видання Politico, посилаючись на слова чотирьох чиновників, наближених до президента, та західного дипломата, який консультував Київ щодо реформ.

Зазначається, що Зеленський стурбований можливістю звільнення когось зі свого близького оточення, але шукає людину, яка більше підходитиме на цю посаду.

Як пише видання, Баканов потрапив у немилість Зеленського через невдачі початкового етапу війни, зокрема через втрату Херсона та півдня України внаслідок зради.

Також після 24 лютого Баканов потрапив під хвилю критики чиновників Офісу президента через те, що не зміг впоратися із викликами воєнного часу.

Зазначимо, із Зеленським Баканов дружить із дитинства. До призначення в СБУ він працював головним юристом "Кварталу" та паралельно з 2017 року очолив партію "Слуга народу".

Нагадаємо, як заявив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, швидка окупація Херсонської області стала можливою завдяки зраді попередньо завербованого співробітника СБУ – помічника начальника обласного управління Ігоря Садохіна. Він видав ворогові сітку мінних полів та координував дії російської авіації.