Зеленский хочет уволить главу СБУ Баканова из-за провальных операций в Херсоне, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить с должности главы Службы безопасности Украины своего друга детства Ивана Баканова из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне.

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Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на слова четырех чиновников, приближенных к президенту, и западного дипломата, консультировавшего Киев по поводу реформ.

Отмечается, что Зеленский обеспокоен возможностью увольнения кого-то из своего близкого окружения, но ищет человека, который больше будет подходить на эту должность.

Как пишет издание, Баканов попал в немилость к Зеленскому из-за неудач начального этапа войны, в том числе из-за потери Херсона и юга Украины в результате предательства.

Также после 24 февраля Баканов попал под волну критики чиновников Офиса президента из-за того, что не смог справиться с вызовами военного времени.

Отметим, с Зеленским Баканов дружит с детства. До назначения в СБУ он работал главным юристом "Квартала" и параллельно с 2017 года возглавил партию "Слуга народа".

Напомним, как заявил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко, быстрая оккупация Херсонской области стала возможной благодаря предательству предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного управления Игоря Садохина. Он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации.