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Россиянам удалось быстро захватить Херсонщину из-за предательства сотрудника СБУ, - глава облсовета
Быстрая оккупация Херсонской области стала возможной благодаря предательству предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного управления Игоря Садохина.
Об этом рассказал в интервью изданию "Укринформ" глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.
"Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию", - сообщил Самойленко.
По его словам, Садохин был задержан еще в марте.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины уволил с должности руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - объяснил чиновник.
Отметим, Самойленко также рассказал, что в Херсонской области похищают мирных жителей - судьба многих людей до сих пор неизвестна.
Кроме того, по его словам, в Херсонской области катастрофически не хватает медикаментов.