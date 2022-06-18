Россиянам удалось быстро захватить Херсонщину из-за предательства сотрудника СБУ, - глава облсовета

Быстрая оккупация Херсонской области стала возможной благодаря предательству предварительно завербованного сотрудника СБУ - помощника начальника областного управления Игоря Садохина.

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Об этом рассказал в интервью изданию "Укринформ" глава Херсонского областного совета Александр Самойленко.

"Считается, что именно он выдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию", - сообщил Самойленко.

По его словам, Садохин был задержан еще в марте.

"И после проведенной проверки, так понимаю, президент Украины уволил с должности руководителя СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. Там сейчас также работают правоохранители", - объяснил чиновник.

Отметим, Самойленко также рассказал, что в Херсонской области похищают мирных жителей - судьба многих людей до сих пор неизвестна.

Кроме того, по его словам, в Херсонской области катастрофически не хватает медикаментов.