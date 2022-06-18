"З лікуванням ситуація в області – найгірша", - голова Херсонської облради

На Херсонщині катастрофічно не вистачає медикаментів.

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Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів в інтерв'ю виданню "Укрінформ", що в області ситуація з лікуванням найгірша.

"Медикаменти з України ми не можемо постачати, а росіяни не надають своїх, бо мають умову, щоб лікування проходило за російськими медичними протоколами. Але цього не бажають наші медики. До того ж провідні лікарі зараз виїжджають за межі Херсонської області", – каже Самойленко.

За його словами, згідно з критеріями, область повинна мати 4-місячний запас ліків. І всі обласні заклади мали цей запас. Проте вже триває 4-й місяць повномасштабної війни.

"Зараз уже йде 4-й місяць війни. Так, хворих трохи менше, тому цей запас трохи продовжується. Але є ліки, які люди вживають не в лікарських закладах. Наприклад, комусь потрібен гемодіаліз, комусь інсулін, гормональні препарати багатьом потрібні - цього катастрофічно не вистачає", - додав він.

Нагадаємо, що 18 червня у Херсоні підірвали авто начальника виправної колонії, який перейшов на бік росіян.