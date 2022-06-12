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Окупанти на Херсонщині готують криваві провокації з подальшим звинуваченням ЗСУ, - ОК "Південь"
Росіяни в окупованій Херсонській області під час святкування так званого дня Росії планують влаштувати провокаційні обстріли скупчень людей із подальшим звинуваченням Збройних сил України.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.
Зазначається, що росіяни продовжують зміцнення меж оборони вздовж лінії зіткнення та психологічний пресинг на мирне населення регіону.
"На окупованій Херсонській області розгорнуто програму святкування так званого дня Росії з урочистостями та масовими заходами. Водночас, за наявними даними, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинуваченням Збройних сил", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також повідомляється, що колаборанти розповсюджують фейки про те, що в Херсоні черга за паспортами Росії сягає 4000 осіб.
"Насправді, лише понад 20 прихильників окупаційних влад отримали так звані "квитки на втечу". Інші херсонці свідомо ігнорують примусову паспортизацію рашистів", - підсумували в ОК "Південь".
Нагадаємо, що російські загарбники, намагаючись зупинити наступ ЗСУ, терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.
Водночас, 10 червня ЗСУ знищили в Херсонській області скупчення ворожої техніки та особового складу.