Окупанти на Херсонщині готують криваві провокації з подальшим звинуваченням ЗСУ, - ОК "Південь"

Росіяни в окупованій Херсонській області під час святкування так званого дня Росії планують влаштувати провокаційні обстріли скупчень людей із подальшим звинуваченням Збройних сил України.

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Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

Зазначається, що росіяни продовжують зміцнення меж оборони вздовж лінії зіткнення та психологічний пресинг на мирне населення регіону.

"На окупованій Херсонській області розгорнуто програму святкування так званого дня Росії з урочистостями та масовими заходами. Водночас, за наявними даними, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинуваченням Збройних сил", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що колаборанти розповсюджують фейки про те, що в Херсоні черга за паспортами Росії сягає 4000 осіб.

"Насправді, лише понад 20 прихильників окупаційних влад отримали так звані "квитки на втечу". Інші херсонці свідомо ігнорують примусову паспортизацію рашистів", - підсумували в ОК "Південь".

Нагадаємо, що російські загарбники, намагаючись зупинити наступ ЗСУ, терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

Водночас, 10 червня ЗСУ знищили в Херсонській області скупчення ворожої техніки та особового складу.