ЗСУ знищили на Херсонщині скупчення ворожої техніки та особового складу, - Генштаб

Підрозділи російської армії з так званих "Л/ДНР" продовжують відмовляються від участі в бойових діях на території України. Водночас до охорони білорусько-українського кордону долучилися підрозділи спецбригади внутрішніх військ МВС Білорусі.

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Станом на сто сьому добу війни в Україні, на Волинському та Поліському напрямках до охорони кордону у Гомельській області долучилися підрозділи спецбригади внутрішніх військ МВС Білорусі.

Водночас на Сіверському напрямку з боку противника ведення активних дій не спостерігається. Проте ворог обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку противник, силами до 30 батальйонних тактичних груп, веде бойові дії, намагаючись скувати дії українських військ та не допустити їх подальшого просування та виходу на лінію кордону.

На Харківському напрямку противник продовжує оборонні дії, зосереджуючі основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Зокрема, на Слов’янському напрямку противник активних дій не проводив, але намагається створити умови для поновлення наступу.

На Донецькому напрямку ворог продовжує вогневе ураження українських підрозділів по всій лінії зіткнення, завдає ракетних та авіаударів. Водночас на Лиманському напрямку окупанти активних дій не проводили, хоча й обстрілювали з артилерії Григорівку та Серебрянку.

Також противник безуспішно намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком. На Бахмутському напрямку окупанти застосовують авіацію. Підрозділи противника намагались вести штурмові дії у напрямку Ниркового та Миколаївки. Українські воїни завдали вогневого ураження. Окупанти з втратами відійшли.

Крім того, ворог намагався провести розвідку боєм у напрямку Нагірного і Берестового, проте отримав відсіч та відійшов. Також росіяни ведуть наступ у напрямку Воздвиженка - Роти, має частковий успіх, закріплюється на зайнятих рубежах.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів ЗСУ з метою сковування дій.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога ведуть оборону, також перемістили підрозділи для перегрупування. Вживає заходів з інженерного обладнання раніше зайнятих рубежів. Зокрема ними встановлені мінні загородження в районі Високопілля.

Згідно з даними Генштабу, цілі підрозділи окупантів й досі відмовляються від участі в бойових діях, що укомплектовані примусово мобілізованим особовим складом з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Через втрати, отримані під час боїв в Харківській області, мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився від участі у війні.

"За минулу добу захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито сім атак ворога, знищено десять танків, сім артилерійських систем, чотири бойові броньовані машини, три спеціальні броньовані автомобілі, чотири одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділами протиповітряної оборони збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу “Орлан-10”. Нашою авіація завдала серію ударів по опорних пунктах, місцях скупчення техніки та особового складу і польових складах противника в районах п’яти різних населених пунктів Херсонщини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков розповів про тяжку ситуацію на фронті, зазначивши, що щодня гинуть до сотні українських захисників та до півтисячі поранених. Водночас українські військові посилили берегову оборону та очікують на постачання нової техніки.