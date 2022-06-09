На фронті щодня гинуть до сотні українських захисників, - Міноборони

На війни проти Російської Федерації щодня гинуть до сотні українських захисників і до півтисячі поранених.

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Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

За його словами, ситуація на фронті важка.

"Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими. Кремль продовжує тиснути масою, буксує, наражається на потужний опір, несе величезні втрати. Але поки що має сили для просування на окремих ділянках фронту", - поінформував голова Міноборони.

За його словами, ключовим стратегічним рішенням минулого періоду стала зміна філософії у Міноборони, а саме переведення ЗСУ на важке озброєння, що використовується державами-членами НАТО.

"У першу чергу це стосується артилерії, яка відіграє визначальну роль. Ми чітко усвідомлювали вже на початку березня, що під час інтенсивної війни з Росією наші ресурси виснажуються, і в існуючих запасах є незіставними з противником. Спиратися виключно на радянську зброю – це був би заздалегідь програшний шлях. Тому, звертаючись за допомогою до партнерів, ми ініціювали постачання артилерії 155-мм калібру та інших важких озброєнь", - йдеться у повідомленні.

Олексій Резніков наголосив, що російський "Молох" має у запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его. Тому Україні конче потрібне важке озброєння.

Він назвав наступні цілі України:

отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;

домовитись з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань;

залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ;

отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.

Варто зазначити, що Росія серйозно робить ставку на другу фазу війни, яка вже почалася, тому поки невідомо, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори з РФ.

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, результат битви за Донбас прямо вплине на позиції Росії на переговорах.