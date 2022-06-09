ЗСУ знищили вже близько 32 тисяч окупантів, - Генштаб

Збройні сили України з початку широкомасштабного вторгнення армії Російської Федерації ліквідували близько 31 700 російських військових. Також було знищено 1398 танків та 3438 бойових броньованих машин.

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Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 9 червня орієнтовно складають:

особового складу - близько 31700 (+200);

танків - 1398 (+5);

бойових броньованих машин - 3438 (+9);

артилерійських систем - 711 (+8);

РСЗВ - 213 (+0);

засоби ППО - 96 (+0);

літаків - 212 (+0);

гелікоптерів - 178 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 562 (+3);

крилаті ракети - 125 (+0);

кораблі /катери - 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2421 (+15);

спеціальна техніка - 53 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що США та Великобританія навчатимуть українських військових використанню нових РСЗВ. 7 червня у Пентагоні офіційно підтвердили постачання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів. Британія також пообіцяла надати Україні реактивні системи залпового вогню M270 та велику кількість снарядів M31A1 до них.