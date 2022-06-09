США та Великобританія навчатимуть українських військових використанню нових РСЗВ

У США розробили план навчання взводу українських солдатів використання сучасної реактивної артилерії залпового вогню, що підвищує ймовірність того, що на Україну може бути відправлено більше зброї, пише The Washington Post.

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За словами генерала армії, голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, план залежить від початкової групи українських солдатів, які продемонструють його майстерність.

"Ми повинні почати це з раціональної та продуманої програми, яка підготує їх до того стандарту, за якого вони стануть ефективними. Було б марно просто кинути цю систему зброї в бій. Ви повинні бути навчені цьому, щоб максимально ефективно використовувати зброю як високоточну систему", – сказав генерал армії.

Міллі зазначив, що британці також тренуватимуть взвод, що дозволить українським силам наростити свою реактивну артилерію.

Варто зазначити, що 7 червня у Пентагоні офіційно підтвердили постачання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів.

Британія також пообіцяла надати Україні реактивні системи залпового вогню M270 та велику кількість снарядів M31A1 до них.