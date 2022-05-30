Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" поблизу українського кордону

Білорусь анонсувала проведення "мобілізаційних навчань" у Гомельській області (менше 50 км від кордону з Україною). Планується, що навчання відбудуться з 22 червня по 1 липня.

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Про це заявив військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов, повідомляє агенція БелТА.

"У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що примикають до об'єктів збройних сил. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах", - розповів Кривоносов.

Також він повідомив, що у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановано військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

"У цей період відпрацьовуватимуться питання організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів військового стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами", - розповів Андрій Кривоносов.

Він наголосив, що такі збори проводяться планово.

Зазначимо, нелегітимний "президент" Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився негайно створити оперативне командування Збройних сил країни на українському напрямі, заявивши про "відкриття нового фронту".