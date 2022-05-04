Мінімум 631 ракета була запущена з Білорусі по Україні

З першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України з Білорусі було запущено як мінімум 631 ракету.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Перший пік запусків було зафіксовано 9 березня, того дня було зроблено щонайменше 35 ракетних пусків.

До початку квітня запуски йшли по наростаючому день за днем, а на найбільше бомбардування з Білорусі, Україна зазнала 1 квітня, того дня ракети запускали в прямому сенсі кожні 10 хвилин, всього - не менше 56 боєголовок, які прикривали відступ армії РФ з території України.

Запуски з території Білорусі продовжуються досі. Останній пуск був учора, 03 травня 11:35.

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.

Нагадаємо, з початку широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, Росія здійснила понад 1900 запусків ракет по Україні.

За оцінками Forbes, на запуск ракет окупанти витратили вже не менше 7,5 мільярдів доларів.

Так, росіяни випустили 235 ракет "Калібр". Усього близько 62% запусків припало на "Іскандери", 30% – на ракети класу X та 8% – на "Точку-У".

За даними видання, "Точка-У" оцінюється в $300 тисяч, вартість "Калібру" — $6,5 млн відповідно до експортного контракту з Індією у 2006 році. Ракети класу Х-101 більш сучасні і можуть коштувати дорожче за "Калібр".

Експерти вважали, що загальна вартість випущених ракет перевищує річні бюджети всіх суб'єктів РФ - крім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга.