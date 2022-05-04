Помер перший лідер незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич

У ніч на середу, 4 травня, у Мінську у віці 87 років помер Станіслав Шушкевич, перший керівник незалежної Республіки Білорусь. Про це повідомляє Єврорадіо з посиланням на дружину політика.

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Станіслав Шушкевич — відомий вчений, був народним депутатом СРСР та народним депутатом БРСР. 1991 року він очолив білоруський парламент.

Станіслав Шушкевич був одним із учасників Біловезьких угод, внаслідок яких у грудні 1991 року перестав існувати СРСР.

З посади голови Верховної Ради Білорусі політика зняли на початку 1994 року. Того ж року він брав участь у президентських виборах, але не пройшов у другий тур.

З 1995 до 2001 року був у Верховній Раді Білорусі. Восени 1996 року Шушкевич підписав заяву до Конституційного суду про імпічмент Олександра Лукашенка.

Шушкевич послідовно критикував політику Лукашенка.

Нагадаємо, оригінали угоди про створення Співдружності Незалежних Держав ("Біловезька угода") відсутні в архівах України, Росії та Білорусі.