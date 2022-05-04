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Умер первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич
В ночь на среду, 4 мая, в Минске в возрасте 87 лет умер Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Республики Беларусь. Об этом сообщает Еврорадио со ссылкой на жену политика.
Станислав Шушкевич — известный ученый, был народным депутатом СССР и народным депутатом БССР. В 1991 году он возглавил белорусский парламент.
Станислав Шушкевич был одним из участников Беловежских соглашений, в результате которых в декабре 1991 года перестал существовать СССР.
С поста председателя Верховного Совета Беларуси политика сняли в начале 1994 году. В том же году он участвовал в президентских выборах, но не прошел во второй тур.Подписывайтесь на наш Telegram канал
С 1995 по 2001 год был в Верховном Совете Беларуси. Осенью 1996 года Шушкевич подписал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко.
Шушкевич последовательно критиковал политику Лукашенко.
Напомним, оригиналы соглашения о создании Содружества Независимых Государств ("Беловежское соглашение") отсутствуют в архивах Украины, России и Беларуси.