Умер первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич

В ночь на среду, 4 мая, в Минске в возрасте 87 лет умер Станислав Шушкевич, первый руководитель независимой Республики Беларусь. Об этом сообщает Еврорадио со ссылкой на жену политика.

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Станислав Шушкевич — известный ученый, был народным депутатом СССР и народным депутатом БССР. В 1991 году он возглавил белорусский парламент.

Станислав Шушкевич был одним из участников Беловежских соглашений, в результате которых в декабре 1991 года перестал существовать СССР.

С поста председателя Верховного Совета Беларуси политика сняли в начале 1994 году. В том же году он участвовал в президентских выборах, но не прошел во второй тур.

С 1995 по 2001 год был в Верховном Совете Беларуси. Осенью 1996 года Шушкевич подписал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко.

Шушкевич последовательно критиковал политику Лукашенко.

Напомним, оригиналы соглашения о создании Содружества Независимых Государств ("Беловежское соглашение") отсутствуют в архивах Украины, России и Беларуси.