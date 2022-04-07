Лукашенко вважає, що на переговорах України та Росії має прозвучати позиція Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якщо Білорусь вв'язали у конфлікт, то на мирних переговорах України та Росії має прозвучати і позиція Білорусі.

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Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція БелТА.

"Якщо ви нас вв'язали в це, насамперед західні країни, там, на цих переговорах, природно, має прозвучати позиція Білорусі. Ця війна за парканом нашої країни, і вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі, тому жодних сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може", — каже Лукашенко.

За його словами, "вже немає сумнівів, що із початком російської операції в Україні завершилася ціла історична епоха".

"В умовах загострення протистояння провідних гравців стрімко формується новий "розподіл" між Сходом та Заходом. Якщо говорити про Білорусь, то наш вибір був очевидним", — сказав він.

Лукашенко вкотре наголосив, що Білорусь буде на боці Росії.

"Я абсолютно переконаний і знаю, що Росія таку позицію розуміє. І в цьому немає нічого поганого, але це суперечитиме задуму Заходу. Але це не означає, що ми маємо танцювати під дудку Заходу", — сказав Лукашенко.

За його словами, "три слов'янські народи повинні нарешті, усвідомивши те, що відбувається у світі у глобальному плані, сісти за стіл і домовитися".

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.

Після цього глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Білорусі офіційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом із Росією.

Наприкінці листа він додав: "Знайте! Ми переможемо! Будьте прокляті, тварюки!".