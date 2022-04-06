Орбан намагається організувати переговори Зеленського з Путіним

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував лідеру Володимиру Путіну провести у Будапешті переговори із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Devdiscourse.

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"Відповідь була позитивною, але російський президент каже, що має певні умови", — прокоментував результати розмови з Путіним Орбан.

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Можливо також, що у переговорах у Будапешті братимуть участь президент Франції Емманюель Макрон та канцлер ФРН Олаф Шольц.

Нагадаємо, на минулих 3 квітня парламентських виборах в Угорщині вчетверте поспіль здобула переконливу перемогу консервативна партія "Фідес", яку очолює прем'єр-міністр Віктор Орбан і яка традиційно бере участь у виборах у блоці з Християнсько-демократичною народною партією.

При цьому Орбан виступає проти постачання зброї в Україну своєю територією та відмови від імпорту газу та нафти з Росії.

І навіть після того, як Євросоюз відмовився платити за російський газ карбованцями, Угорщина вирішила розглянути це питання, хоч є членом ЄС.