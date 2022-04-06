Угорщина думає над тим, щоб платити за російський газ рублями

Після того, як Євросоюз відмовився платити за російський газ рублями, Угорщина вирішила розглянути це питання, хоча є членом ЄС.

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Про це повідомив голова угорського МЗС Петер Сійярто, виступаючи на спільній пресконференції зі своїм сербським колегою Миколою Селаковичем після переговорів у Сегеді, повідомляє інформаційне агентство MTI.

"Угорщина повинна буде виконати своє перше платіжне зобов'язання перед "Газпромом" наприкінці травня, а зараз опрацьовуються деталі технічного рішення. Енергопостачання Угорщини безпечне і залишиться безпечним", - сказав Сійярто, відповідаючи на питання про оплату за газ у рублях.

Глава Російської Федерації Володимир Путін 31 березня заявив, що він підписав указ про новий порядок розрахунків за російський газ із так званими "недружніми країнами" в рублях. До списку таких країн включені всі держави-члени ЄС, у тому числі Угорщина.

Незважаючи на ультиматуми Путіна, всі країни цивілізованого світу відмовилися від вимоги оплачувати постачання газу карбованцями. Зокрема, міністри енергетики країн G7 відкрито та офіційно відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Німеччина одна з перших заявила, що не погодиться на ці умови.

У свою чергу Японія, найбільший імпортер російського ЗПГ в Азії, не має уявлення, як Росія забезпечуватиме дотримання цієї вимоги. Міністр фінансів Шуничі Судзукі погодився з європейськими колегами у тому, що ультиматум Росії суперечить укладеним контрактам. У країнах Євросоюзу також впевнені, що розраховуватися у рублях неможливо.