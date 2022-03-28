Країни G7 відмовилися платити Росії за газ рублями

Міністри енергетики країн G7 відкинули вимогу Росії здійснювати оплату за газ російськими рублями. Про це заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек після переговорів зі своїми колегами, повідомляє Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Всі міністри G7 погодилися з тим, що це одностороннє та явне порушення існуючих контрактів", — сказав Габек під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що міністри ще раз наголосили, що укладені контракти дійсні і компанії повинні їх дотримуватися.

"Оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо зацікавлені компанії не виконувати вимогу Путіна. Спроба Путіна розділити нас очевидна, але, як видно по нашій єдності та рішучості, ми не будемо розділені", — додав він.

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін заявив, що Росія продовжить постачати енергоресурс до низки країн, які вважаються "недружніми" до РФ, але тепер за рублі.

Габек відразу ж заявив, що Німеччина не погодиться на ці умови. У контракті, який німецькі постачальники газу укладали із "Газпромом", є пункт про валюту. Вимога Путіна платити за газ у рублях суперечить цьому положенню у договорі.

У свою чергу Японія, найбільший імпортер російського ЗПГ в Азії, не має уявлення, як Росія забезпечуватиме дотримання цієї вимоги. Міністр фінансів Шуничі Судзукі погодився з європейськими колегами в тому, що ультиматум Росії суперечить укладеним контрактам. У країнах Євросоюзу також впевнені, що розраховуватися в рублях неможливо.

Фото: ua.depositphotos.com