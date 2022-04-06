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Венгрия думает над тем, чтобы платить за российский газ рублями
После того, как Евросоюз отказался платить за российский газ рублями, Венгрия решила рассмотреть этот вопрос, хотя является членом ЕС.
Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Николой Селаковичем после переговоров в Сегеде, передает информационное агентство MTI.
"Венгрия должна будет выполнить свое первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая, а в настоящее время прорабатываются детали технического решения. Энергоснабжение Венгрии безопасно и останется безопасным", — сказал Сийярто, отвечая на вопрос об оплате за газ в рублях.
Глава Российской Федерации Владимир Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС, в том числе и Венгрия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия.
В свою очередь Япония, крупнейший импортер российского СПГ в Азии, понятия не имеет, как Россия будет обеспечивать соблюдение этого требования. Министр финансов Шуничи Судзуки согласился с европейскими коллегами в том, что ультиматум России противоречит заключенным контрактам. В странах Евросоюза также уверены, что рассчитываться в рублях невозможно.