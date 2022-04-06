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Энергетика
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Венгрия думает над тем, чтобы платить за российский газ рублями

Венгрия думает над тем, чтобы платить за российский газ рублями
Владимир Путин и Петер Сийярто. Фото: EPA

После того, как Евросоюз отказался платить за российский газ рублями, Венгрия решила рассмотреть этот вопрос, хотя является членом ЕС.

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Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Николой Селаковичем после переговоров в Сегеде, передает информационное агентство MTI.

"Венгрия должна будет выполнить свое первое платежное обязательство перед "Газпромом" в конце мая, а в настоящее время прорабатываются детали технического решения. Энергоснабжение Венгрии безопасно и останется безопасным", — сказал Сийярто, отвечая на вопрос об оплате за газ в рублях.

Глава Российской Федерации Владимир Путин 31 марта заявил, что он подписал указ о новом порядке расчетов за российский газ с так называемыми "недружественными странами" в рублях. В список таких стран включены все государства-члены ЕС, в том числе и Венгрия.

Несмотря на ультиматумы Путина, все страны цивилизованного мира отказались от требования оплачивать поставки газа рублями. В частности, министры энергетики стран G7 открыто и официально отвергли требование России осуществлять оплату за газ российскими рублями. Германия одна из первых заявила, что не согласится на эти условия. 

В свою очередь Япония, крупнейший импортер российского СПГ в Азии, понятия не имеет, как Россия будет обеспечивать соблюдение этого требования. Министр финансов Шуничи Судзуки согласился с европейскими коллегами в том, что ультиматум России противоречит заключенным контрактам. В странах Евросоюза также уверены, что рассчитываться в рублях невозможно.

Автор:
Вита Молодан